Amerikaan doet alsof hij student is en bivakkeert maandenlang op een campus

Tien maanden lang wist Curry te bivakkeren in verschillende studentenhuizen op de campus, waar hij zich middels babbeltruukjes naar binen werkte. Door de strenge privacyregels over de bewoning van de studentenhuizen kon hij niet zo gemakkelijk worden opgespoord. Pas nadat hij een televisie had gestolen uit een studentenkamer werd duidelijk dat hij geen student was en kon hij definitief de toegang tot de campus worden ontzegd.

De universiteit wist eigenlijk wel dat de man bivakkeerde op de campus, aldus lokale media. Maar doordat hij snel banden had ontwikkelt met studenten en steeds nieuwe redenen voor zijn aanwezigheid bedacht, wist hij regelmatig door het net te glippen. Zo beweerde hij eens dat hij dakloos was, maar niet veel later had hij opeens een collegekaart weten te bemachtigen. De universiteit heeft laten weten dat als Curry weer opduikt op de campus, dat zij dan de politie zullen inschakelen.

„Hij heeft niemand kwaad gedaan, alleen wat spullen beschadigd, maar hij heeft niet iemand aangevallen of iets”, zei studente Hamza Alsamraee, die in hetzelfde studentenhuis woont. „Maar het idee dat hij er maandenlang mee weg kon komen, geeft me een beetje een ongemakkelijk gevoel, gezien het feit dat er weinig veiligheidsmaatregelen bestaan.”