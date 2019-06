Alle Amsterdamse bruggen doen het weer

Amsterdamse bruggen worden nat gehouden om te voorkomen dat het wegdek uitzet. Ⓒ ANP

AMSTERDAM - Alle bruggen in Amsterdam zijn weer te bedienen. Door de hitte konden enkele bruggen in de hoofdstad dinsdag niet meer open, wat uiteraard gevolgen had voor het scheepvaartverkeer. Dinsdagavond kampten nog drie bruggen met problemen, maar inmiddels zijn ook die verholpen.