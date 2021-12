Bedreigde bestsellerauteur Lale Gül haalt uit naar GL-Kamerlid

De bewerkte cover is afkomstig van ’EWA weekblad’, een pas opgericht anoniem parodieaccount. Bouchallikht deelde het bericht en schrijft hierbij ’I see what you did there’ en noemt de door anderen bewerkte cover een ’bazenactie’.

Schrijfster Gül beschreef in haar boek ’Ik ga leven’ hoe zij zich ontworstelde aan haar familie. In het werk levert ze kritiek op Turkse en islamistische tradities waarmee zij is opgegroeid. Vanwege dit boek en optredens daarover in talkshows werd de schrijfster doelwit van intimidaties en doodsbedreigingen via sociale media. Ze vluchtte ook haar ouderlijk huis uit nadat zij naar eigen zeggen werd verstoten door haar familie toen PVV-leider Geert Wilders haar prees.

Rancune

Dat een GL-Kamerlid nu aan de haal gaat met de cover van EW doet bij de schrijfster vermoeden dat er sprake is van een ’onverklaarbare rancune’. „Je zou maar Tweede Kamerlid en volksvertegenwoordiger zijn, hoogste publieke functie mogelijk in dit land, en uit een onverklaarbare rancune en rivaliteit jegens mij impliciet zeggen dat ik een prijs van EW niet verdien en dat jijzelf het had moeten zijn”, twittert Gül. „Mensen zijn jaloers.” Kamerlid Bouchallikht noemt het delen van de aangepaste cover ’ludiek’ en wil verder niet op de situatie ingaan, schrijft ze op Instragram.