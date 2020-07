Man paradeert over straat met niets meer dan een mondkapje

Sinds vrijdag is het in Engeland verplicht om een mondkapje te dragen in winkels en supermarkten. Hiermee hoopt de regering van premier Boris Johnson een nieuwe piek in de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Foto’s van de man gingen de hele wereld over. De stunt kwam na berichtgeving over vechtpartijen in supermarkten en confrontaties tussen klanten die elkaar confronteerden met het niet dragen van een mondkapje. Ook McDonald’s medewerkers voelden zich genoodzaakt klanten zonder gezichtsbedekking de restaurants uit te zetten. Dat meldt de Daily Mail.

Groot-Brittannië heeft het hoogste aantal coronadoden in Europa, bijna 45.000 inwoners zijn overleden.