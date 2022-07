Pleziervaart op Leidsche Rijn gestremd: extra zoetwater naar westen

Door de lage waterstand op de grote rivieren en de droogte dringt verzilting vanaf de Noordzee te ver het land in. Dat is schadelijk voor de natuur en voor teelten. De KWA stuurt extra zoetwater naar het gebied via het Amsterdam-Rijnkanaal en de Lek. Daarvoor zorgt het speciale gemaal De Aanvoerder bij De Meern. Als De Aanvoerder in werking is gelden er allerlei maatregelen bij stuwen en sluizen. De Aanvoerder is eerder aangezet bij extreme droogte in 2018, 2011 en 2003.