Corendon haalt vakantiegangers Canarische Eilanden terug

Om dit te kunnen bewerkstelligen worden maandagavond en dinsdag extra vluchten ingezet naar Amsterdam en Brussel. De beslissing is genomen omdat verwacht wordt dat de Spaanse overheid spoedig in- en uitreisbeperkingen gaat opleggen of zelfs de grenzen gaat sluiten, zo laat de vliegmaatschappij weten in een persbericht.

Steven van der Heijden, CEO van Corendon: „De Spaanse lokale autoriteiten hebben in de afgelopen dagen zeer strenge maatregelen ingevoerd. Restaurants, terrassen en bars zijn gesloten, vakantiegangers mogen hun hotel niet uit en er worden boetes uitgedeeld als vakantiegangers zich toch op straat vertonen zonder geldige reden. Dit zijn geen omstandigheden meer die passen bij een onbezorgde zonvakantie. Daarnaast krijgen we ook vanuit de vakantiegangers zelf veelvuldig de vraag of ze eerder naar huis terug kunnen komen. En dat begrijpen we heel goed.”