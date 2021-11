Grapperhaus: hoofddoek boa is lokale aangelegenheid

In Utrecht wil de gemeenteraad, op aandringen van moslimpartij Denk, dat boa’s voortaan met een hoofddoek of keppeltje over straat mogen.

Het stuit op verzet van de Bond voor Boa’s. Het zou een oplossing zijn voor een niet bestaand probleem. „We hebben een grote diverse achterban. Binnen die achterban is de vraag om met keppels en hoofddoeken aan het werk te mogen helemaal geen issue”, aldus voorzitter Ruud Kuin. Hij ziet in het plan van de Utrechtse raad weinig anders dan partijpolitieke profilering.

Justitieminister Grapperhaus had naar aanleiding van het Utrechtse initiatief in verzet kunnen komen. Als boa’s wel religieuze hoofddeksels mogen dragen en politieagenten niet, is dat immers lastig te verkopen en kan er sprake zijn van een glijdende schaal. De CDA’er ziet daar echter geen aanleiding toe. Hij ziet het als een lokale aangelegenheid, laat hij weten. Het definitieve plan van Utrecht wacht hij in de tussentijd af.

VVD-Kamerlid Ingrid Michon denkt dat de minister duikt. „Grapperhaus bepaalt als justitieminister wel degelijk voor boa’s de kaders. Hij gaat over hun bevoegdheden en wapens. Heel vreemd”, noemt ze het gedrag van de CDA’er.

Ze vreest dat Grapperhaus Utrecht te veel ruimte geeft. „Dan zou je als gemeenteraad ook kunnen bepalen dat jouw boa’s voortaan in paarse pakken rondlopen”, schertst ze.