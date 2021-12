Dode en meerdere gewonden bij verkeersongeluk op N59, legerpersoneel schiet te hulp

Twee personenauto’s en een vrachtwagen waren bij het ongeluk, dat rond 14.05 uur plaatsvond, betrokken. Een Chinook van de luchtmacht is vlak na het ongeluk bij het ongeval geland. Het legerpersoneel was toevallig in de buurt. De bemanning heeft eerste hulp geboden. Daarna kwam brandweer met meerdere wagens en ook is een traumahelikopter op de plek des onheils geland.

Tekst gaat verder onder de foto.

Ⓒ AS Media

Voor één persoon kwam de hulp echter te laat; het slachtoffer is ter plekke overleden. De andere slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht.

De N59 is in beide richtingen afgesloten tot zeker 19.00 uur. Het is nog onduidelijk hoe het ongeluk heeft kunnen ontstaan. De politie doet onderzoek.