Gehandicapte Sven (36) trein uitgezet: ’Ik stond perplex’

De 36-jarige Romkes was vanwege de drukte op het station in Almere Centrum al bang de trein te moeten missen. Toch wist hij een plekje te bemachtigen, maar andere reizigers gooiden vervolgens roet door het eten. Hij werd ’met rolstoel en al’ uit de trein getild om ruimte te maken, schrijft hij op Twitter. Romkes, werkzaam voor ABN Amro, wilde de intercity richting Leeuwarden pakken, maar moest dus noodgedwongen een half uur langer wachten.

Het incident maakte hem ’witheet van woede’; Romkes voelt zich een tweederangsburger. Hij heeft in de zeven jaren dat hij met de trein reist nog nooit zoiets gemaakt. Het voorval vond het uit zicht van de conducteur plaats, benadrukt Romkes. „Ik neem de NS niets kwalijk.”

Hulp

Zijn bericht en frustraties worden massaal gedeeld. Het bericht werd honderden keren geretweet. Veel gebruikers spreken hun verbijstering uit en steken Romkes een hart onder de riem. Ook minister De Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) reageerde op het sociale medium en bood zijn hulp aan.

„Wij zetten ons juist steeds meer in om de treinreis voor mensen in een rolstoel zo goed mogelijk te faciliteren. Dan zijn dit berichten die je liever niet hoort”, zegt een woordvoerder van de NS tegen RTV Drenthe.

Tips? Mail naar nieuwsdienst@telegraaf.nl of app naar onze whatsapp tiplijn. Of zet ons nummer in je telefoon: +31 613650952