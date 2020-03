Politie neemt oudheden in beslag op kunstbeurs Maastricht

Volgens de krant gaat het om een beeldhouwwerk van een Romeins hoofd van Apollo uit de tweede eeuw na Christus en een Egyptische vaas uit de periode 3100 tot 2670 voor Christus.

De inbeslagname zou zijn gebeurd nadat een kenner geconstateerd had dat de werken illegaal opgegraven zijn. De aanbieder van het beeldhouwwerk zou in 2011 al in Rome voor illegale handel in oudheden zijn veroordeeld.

De politie heeft de zaak in onderzoek. Volgens NRC kunnen landen die ooit tot het Romeinse Rijk behoorden, bekijken of ze een claim op het beeldhouwwerk kunnen leggen. De Egyptische overheid gaat werken aan teruggave van de vaas, aldus de krant.