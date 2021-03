Entertainment

Echtgenoot Bibian Mentel: ze maakte van elke dag een feestje

Edwin Spee, de man van Bibian Mentel, heeft op Instagram een persoonlijke tekst gedeeld nadat zij maandagmiddag is overleden. De 48-jarige paralympisch snowboardkampioene kreeg begin deze maand te horen dat er uitzaaiingen in haar hersenen waren gevonden en er geen behandeling meer mogelijk was.