Babylonische spraakverwarring waardoor containerschip vastliep ’vreemde zaak’

Uit een deze week verschenen onderzoeksrapport naar de stranding van de Ever Given in het Suez-kanaal, blijkt dat de loodsen Arabisch spraken en de Indiase bemanning hen niet of niet goed konden verstaan. Het rapport stelt dat er altijd Engels gesproken zou moeten worden aan boord, maar dit hoort al gebruikelijk te zijn. De orders werden wel in het Engels gegeven.

„De oorzaak van de stranding van de Ever Given is vreemd, want spraakverwarring zou eigenlijk niet aan de orde moeten zijn. Engels is de taal in de wereldwijde scheepvaart. Als iemand slecht Engels spreekt aan boord, dan is er in de haven van Rotterdam altijd nog een loods aan boord die goed Engels spreekt en samen met de kapitein het schip aan wal brengt”, zo meldt een woordvoerder van het Havenbedrijf Rotterdam in een reactie.

De Ever Given, op weg naar de haven van Rotterdam, lag in maart 2021 een week vast in het Suezkanaal in Egypte en werd na een dagenlange thriller bevrijd door maritiem concern Boskalis uit Papendrecht.

Schade enorm

De schade was enorm omdat de internationale scheepvaart zwaar ontregeld raakte door de blokkade. Uit het onderzoek blijkt een combinatie van factoren: door de harde wind werd het schip uit koers gedrukt, vervolgens kon de bemanning elkaar niet goed verstaan. Ook zou het schip te hard gevaren hebben.

Ook in de luchtvaart zijn er af en toe incidenten door spraakverwarring. Daar zijn grote ongelukken vaak een combinatie van weer, bewegwijzering of technische problemen. Ruim twintig jaar geleden was er een ongeluk op de luchthaven van Parijs, omdat de luchtverkeersleiding Frans sprak en de piloot van een van de bij het ongeval betrokken vliegtuigen de instructies niet verstond, aldus het onderzoek destijds.

Hoewel in de luchtvaart Engels voertaal is en daarmee miscommunicatie kan worden voorkomen, staat het lokale luchtverkeersleiding en maatschappijen vrij om met elkaar in hun eigen taal te communiceren.