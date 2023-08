’Aantal gestolen stukken uit British Museum terecht’

Volgens Osborne was het museum lange tijd het slachtoffer van diefstallen en had er meer gedaan kunnen worden om dat te voorkomen. Directeur van het British Museum Hartwig Fischer kondigde vrijdag aan ontslag te nemen omdat het museum tekort was geschoten in een onderzoek naar de diefstallen in 2021. Een kunsthandelaar waarschuwde destijds het museum.

Een medewerker die wordt verdacht van betrokkenheid is ontslagen. De politie heeft nog niemand gearresteerd in de zaak. Eerdere vermoedens van jatwerk werden volgens Osborne mogelijk niet serieus genomen omdat museummedewerkers niet konden geloven dat er iemand in hun midden een rol speelde bij de diefstal.

De gestolen kostbaarheden dateerden uit de 15e eeuw voor Christus tot de 19e eeuw na Christus. Geen van de stukken is recent tentoongesteld. Ze werden voornamelijk bewaard in een opslagruimte en waren bedoeld voor onderzoek.