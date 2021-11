Jager moet ruim 7000 euro betalen voor doodschieten ara Rambo

Rambo was getraind in ’free flying’. Zijn baasje liet hem dagelijks vliegen, waarna hij altijd netjes terugkwam. Op 29 december 2018 werd de vogel met toestemming van de boer losgelaten op een terrein in Westmalle, dat echter ook erkend jachtgebied is. De jager in kwestie, die er op duiven kwam schieten, zag het beestje vliegen en schoot. „Ik dacht dat het een exoot was. Uitheemse soorten die hier niet thuis horen, mogen worden afgeschoten”, luidde zijn verweer.

Rambo ’herkenbaar als huisdier door tuigje’

De rechter vond echter dat hij eerst had moeten nagaan of het niet om iemands huisdier ging, wat in deze zaak duidelijk het geval was, temeer omdat Rambo een tuigje droeg. De jager kreeg ook een voorwaardelijke boete van 4000 euro vanwege inbreuken op de dierenwelzijnswet.

’Hij was als een kind voor mij’

Rambo’s eigenaar Joseph Verdyck is nog steeds ontdaan over de actie van de jager. „Ik heb Rambo met de hand groot gebracht. Drie maanden lang ben ik ’s nachts om de twee uur opgestaan om hem te voederen. Hij was als een kind voor mij. In een seconde heeft hij hem van mij afgepakt, voor niks.”