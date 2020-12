Onderzoeker: ’Hoop sterft als laatste, ze waren nooit uit mijn gedachten’

Twee van de groep Sovjetsoldaten gefotografeerd in Kamp Amersfoort waar zij werden opgesloten en uiteindelijk de dood vonden. Ⓒ Archief Eemland

Leusden - Een doorbraak in het onderzoek naar de 101 naamloze Sovjetsoldaten die op Ereveld Leusden liggen. Zes verweerde, handgeschreven briefjes uit Moskou bevatten cruciale informatie over de identiteit van ’de Oezbeken’ die allen stierven in en nabij Kamp Amersfoort. „We hebben goede hoop dat we met deze gegevens enkelen kunnen identificeren. En dat 78 jaar na hun dood, een spectaculaire vondst!”