Uitslag stembus Israël gordiaanse knoop

Premier Benjamin Netanyahu wist gisteravond nog weinig over de uitslagen, maar bleef optimistisch. Ⓒ AFP

TEL AVIV - De Israëlische kiezer heeft de politiek voor een schier onmogelijke opgave gesteld. Premier Netanyahu en zijn tegenstrever Benny Gantz lijken allebei op 32 zetels in de Knesset uit te komen, al komt Likoed van ’Bibi’ volgens The Times of Israel mogelijk uit op 31 zetels. Zij weigerden tot dusver met elkaar samen te werken, maar zijn daar nu haast wel tot veroordeeld. Al heeft dat nog flink wat voeten in de aarde.