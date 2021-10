Fietser (26) overleden door ongeluk in Den Haag

Opgebiecht

’Ik jat van mijn baas en ben als de dood dat ik gesnapt word’

In onze populaire rubriek Opgebiecht kunnen lezeressen anoniem hun verhaal delen. Deze VROUW-lezeres is werkzaam in een kledingwinkel en heeft er een handje van het een en ander mee te nemen zonder af te rekenen. „Niemand die de armband miste. Dat gaf me echt een kick.”