Kans op sneeuw in het oosten van het land afgenomen

Woensdag begint bewolkt en op de meeste plaatsen droog. De temperatuur ligt rond de 2 á 3 graden. Vanaf het middaguur kan het vanuit het noordoosten gaan regenen, maar het regengebied bereikt het zuiden van het land mogelijk pas in de nacht.

We hebben te maken met een naar het noordwesten draaiende wind die wat zachtere lucht vanuit de Noordzee meevoert. Hierdoor wordt er minder neerslag verwacht en het is ook nog maar de vraag of deze valt in de vorm van sneeuw. Dit is mogelijk alleen het geval in gebieden tegen de oostgrens, de hogere delen van de Veluwe en in de Limburgse heuvels.

Donderdag kan het alleen in het Limbrugse heuvelland nog wat sneeuwen, in de rest van het land regent het af en toe. Het is bewolkt bij een temperatuur van 1 of 2 graden in het zuiden van Limburg tot 5 graden aan de kust. In het weekend is er pas weer kans om de zon te zien schijnen. Er is dan sprake van nachtvorst en kans op mist en het wordt tussen de 2 en 5 graden.