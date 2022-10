Beachclub gebruikt stikstof als argument om hele jaar te blijven staan: rechtszaak dreigt

„Het afbreken van onze beachclub is een flink karwei”, zegt Van Vessem. „Shovels en een kraan zijn weken in de weer om 24 containers vol van het strand te krijgen. Dat moet eigenlijk voor 1 november. En daarna mogen we vanaf 1 februari de boel weer opbouwen. Maar volgens een rapport dat we hebben laten maken, veroorzaakt deze jaarlijks terugkerende klus te veel stikstof op omliggende natuur.”

De neerslag van oxiden zou kwetsbare flora en fauna in de Natura2000-gebieden Coepelduynen en Kennemerland-Zuid kunnen schaden. Van Vessem: „De gemeente mag ons toch niet dwingen om de Natuurbeschermingswet te overtreden?” Laat die strandtenten lekker staan, menen de ondernemer en zijn compagnon Eelco Dijk.

De gemeente Noordwijk wil er niets van weten. In een brief doet een advocaat namens de gemeente het aanhalen van de Natuurbeschermingswet af als ’gelegenheidsargument’. Het lokale gezag eist dat de ondernemers voor maandag 10 uur instemmen om alsnog tot afbraak over te gaan, anders spant de gemeente een kort geding aan.

Volgens de Noordwijkse wethouder Alois Eberharter is de veiligheid in het geding. Seizoensgebonden beachclubs missen volgens de gemeente een palen fundering en andere zwaardere bouweisen om tijdens het stormseizoen tussen 1 november en 1 februari overeind te blijven. Acht strandtenthouders in de gemeente hebben jaren geleden wel een vergunning gekregen om het hele jaar te blijven staan.

Gelijke behandeling

Toch durven de eigenaren van strandclub B.E.A.C.H de juridische strijd voor de rechter wel aan. Volgens hun advocaat Mark van Weeren van Blenheim Advocaten is er nog een reden waarom de gemeente niet mag vragen dat Van Vessem de boel afbreekt en weer opbouwt. De Europese Dienstenrichtlijn vereist volgens Van Weeren dat ondernemers, en dus alle eigenaren van beachclubs, gelijk worden behandeld.

Dat doet Noordwijk, aldus de advocaat, niet door acht tenten toe te staan te blijven staan en van zeven te eisen dat ze tijdelijk verdwijnen.