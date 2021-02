Engel: feestende mensen op straat vanavond

Dat zei de voorman van Viruswaarheid na de overwinning in de zaak, die hij met de actiegroep had aangespannen, in het programma 1 op 1 op NPO Radio 1.

„Ik ben heel blij en opgelucht dat er in Nederland nog iets als rechtspraak bestaat.”

„De avondklok is er nu per direct af. Ik verwacht nog wel dat het door het regime bestreden zal worden. Maar we staan sterk en ik verwacht dat ze in hoger beroep kansloos zijn. Of het moet gaan zoals in Tsjechië, waar de premier als in een dictatuur de lockdown heeft gehandhaafd. Dat kan maar dat zou een escalerende keuze zijn”, stelt Engel.