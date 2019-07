Veel drukte in buitenland door vakantieverkeer

Wie ervoor kiest over Lyon te rijden doet er tot aan de Spaanse grens 2,5 uur extra over, meldt de ANWB. Ook naar het zuiden via Bordeaux en door het midden van Frankrijk duurt de reis een stuk langer. De ANWB denkt dat tegen 18.00 uur de meeste files wel zijn verdwenen.

In Zwitserland zijn de wachttijden lang bij de Gotthardtunnel, in beide richtingen. In Noord-Italië is het druk op de A22 en in Duitsland is er vertraging bij Hamburg op de A7 naar het zuiden.