Ook gemeenteraadsverkiezingen ’coronaproof’

Door de stemperiode voor de verkiezingen drie dagen te laten duren in plaats van één moet de spreiding van kiezers bevorderd worden, aldus demissionair minister Ollongren (Binnenlandse Zaken). Kwetsbaren kunnen dan een rustig moment uitkiezen om naar het stemlokaal te gaan.

Ze heeft de Tweede Kamer een brief gestuurd over het besluit. Om de gemeenteraadsverkiezingen op die manier te organiseren is een verlenging van de Tijdelijke wet verkiezingen Covid-19 nodig. Daar moet zowel de Tweede als de Eerste Kamer akkoord voor geven. Ze hebben daar vier weken de tijd voor. Formeel zou de wet op 1 januari 2022 vervallen. Het kabinet verwacht begin december een definitief besluit te nemen over de verkiezingen.

De ’coronaproof’ Tweede Kamerverkiezingen verliepen overigens niet geheel vlekkeloos. 70-plussers hadden daar de mogelijkheid om ook per brief te stemmen. In april bleek dat zo’n zes procent van de briefstemmen ongeldig verklaard was en dus niet zijn meegenomen in de uiteindelijke verkiezingsuitslag. De meest gemaakte fout door de kiezers is dat de ’stempluspas’ niet was meegestuurd. Daarnaast zat in veel enveloppen helemaal geen stembiljet.