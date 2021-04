Rutte opperde ministerspost voor Omtzigt bij verkenners

Rutte lijkt daarmee de enige lijsttrekker in de beginfase van de formatie die de naam noemt van het kritische Kamerlid van het CDA. Toch is nog steeds niet opgehelderd wie voor Omtzigt een ’functie elders’ had bedacht. Volgens de handgeschreven notulen van ambtenaren lijkt verkenner Annemarie Jorritsma te suggereren om Omtzigt voorzitter te maken van de Tweede Kamer. Er staat: „Vz TK PO/CDA”, waarbij PO vermoedelijk staat voor Pieter Omtzigt.

De woorden van Rutte in het verslag zijn opmerkelijk. Vorige week zei de VVD-leider nog tegen de NOS dat hij niet over Omtzigt had gesproken. „Ik heb daar ook even contact over gehad met Sigrid Kaag vanavond, dus ook namens haar kan ik zeggen dat wij in iedere geval in onze gesprekken niet hebben gehad over Pieter Omtzigt.”

D66: vraagtekens bij SP

D66 wil het liefst een coalitie met vijf partijen, zo blijkt uit het gespreksverslag. Namelijk met VVD, CDA, PvdA en GL. CDA wordt ’een belangrijke partij’ genoemd. Kaag heeft ’grote vraagtekens’ bij de SP ’vanwege standpunten over handel, internationale verdragen en studie naar uittreden uit de EU.

Duf

De VVD-leider Rutte daarentegen wil best met één uitgesproken linkse partij in een nieuw kabinet, maar niet twee. „PvdA + GL, allebei gaan we niet trekken. Waarom dat (sic.) linkse wolk. Je hebt ze niet allebei nodig voor een meerderheid naast het CDA.” Rutte heeft nog liever de SP in een kabinet dan PvdA en GL samen. „Tenzij ze bereid zijn elkaar los te laten.” Een coalitie van vijf partijen ziet de VVD-leider sowieso niet zitten. „Niet stabiel, valt uit elkaar, wordt ook duf in de TK (Tweede Kamer, red.).

Schamel

Over regeren bij het CDA is echter ’weinig enthousiasme in de fractie’, zo heeft partijleider Hoekstra gemeld aan de verkenners. „We moeten wel 3 x nadenken voordat we echt komen praten.” De aarzelingen van Hoekstra komen overeen met wat hij daar in het openbaar heeft gezegd. De teleurstelling over de slechte verkiezingsuitslag spat van het verslag af: „Ons potentieel was op een gegeven moment net zo groot als VVD. Wat ervan over is: 15 schamele zetels.”

Ook bij een samenwerking met CU worden vraagtekens geplaatst. „Voltooid leven bij de formatie regelen is geen optie”, staat in het verslag. „We gaan geen stap terug zetten.” Ook andere medisch-ethische thema’s spelen een belangrijke rol in de samenwerking tussen D66 en CU. „We gaan niet nog een keer vier jaar traineren.”