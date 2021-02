Hanengevecht loopt uit de hand: eigenaar gedood

De man verloor veel bloed door het steekincident. Hij overleed onderweg naar het ziekenhuis, laat een lokale politieagent uit de staat Telangana weten, waar het bizarre ongeval plaatsvond. De haan in kwestie werd even vastgehouden op het politiebureau, maar is later naar een kippenboerderij gebracht. Het dier moet binnenkort nog wel in de rechtbank verschijnen, als bewijsstuk.

Bij hanengevechten wordt er doorgaans geld gezet op de uitkomst van de ’wedstrijd’. Ⓒ AP

Het slachtoffer had met nog vijftien andere mannen het hanengevecht georganiseerd in het dorp Lothunur. De lokale politie is op zoek naar de rest van de groep. Ze zouden beschuldigd kunnen worden van doodslag, illegaal gokken en het organiseren van een hanengevecht.

Hanengevechten zijn net als in ons land verboden in India, maar komen nog vaak voor in plattelandsgebieden in het zuiden en oosten van het land, met name rond het Hindoeïstische festival Sankranti in januari. Bij de gevechten, waarbij de dieren dus soms een mes of ander wapen aan de poot bevestigd krijgen, kan doorgaans maar een van de twee hanen het overleven.