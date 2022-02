Bevrijdingsactie op 32 meter hoogte voor bezoekers in achtbaan Plopsaland

De eerste twee mensen werden even voor 22.00 uur uit hun benarde situatie bevrijd, de overige zeven werden rond 23.30 uur op de grond gezet. Ze worden ter observatie naar ziekenhuizen in de omgeving gebracht.

Rond 17.30 uur ging het mis en stokte de attractie. De brandweer werd opgeroepen om het zevental uit de achtbaan te krijgen. Het park werd ontruimd. De attractie is in juli 2021 geopend en is de allereerste ’extreme spinning coaster’ in Europa. Geluk bij een ongeluk hing het toestel niet op de kop toen de storing zich voordeed. „We hebben voortdurend contact met de inzittenden”, zei topman Steve Van den Kerkhof van Plopsaland eerder op de avond tegen de VRT. „Het is koud aan het worden, dus we hopen dat we de mensen zo snel mogelijk kunnen bevrijden.”

Het gaat om drie tieners en vier volwassenen. Drie van hen zijn Duitsers van 16, 21 en 23 jaar, vertellen vrienden die zich bij voorbaat al niet aan het ritje waagden, meldt Nieuwsblad. De attractie werd in juli 2021 geopend en is het is de allereerste ’extreme spinning coaster’ in Europa.

Met behulp van kettingzagen werd extra ruimte gecreëerd voor de reddingsoperatie. Veertig minuten later was een gele kraan zichtbaar naast het karretje van de attractie. Rond 21 uur werd geprobeerd om de eerste mensen uit het karretje te halen, maar door de hevige wind ging dat niet eenvoudig. Het bakje dat aan de kraan vast hangt, begon door de wind te draaien.

Het karretje van de attractie zou volgens het park stil zijn gevallen na de katapultatie, net voor de afdaling. Wat dit heeft kunnen veroorzaken, is nog niet duidelijk. „We meten al onze attracties, er is ook een windmeter. De wind zat goed, zelfs ver onder de waarden. Dus de situatie met de wind was oké. Wat de oorzaak was, moeten we dus nog zien”, aldus de directeur van het park.