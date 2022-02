Zeven bezoekers Plopsaland vast op 32 meter in achtbaan

De brandweer probeert het zevental uit de achtbaan te krijgen. Het park is ontruimd. De attractie werd in juli 2021 geopend en is het is de allereerste ’extreme spinning coaster’ in Europa. Geluk bij een ongeluk hing het toestel niet op de kop toen de storing zich voordeed.

Volgens CEO Steve van den Kerkhof is er contact met de mensen die vastzitten in de attractie. „We proberen hen te kalmeren en op de hoogte te houden. We wachten nu op een ladderwagen die wat hoger is en we hopen dan zo snel mogelijk de mensen eruit te hebben”, zegt hij tegen VTM Nieuws.

Het karretje van de attractie zou volgens Van den Kerkhof stil zijn gevallen na de katapultatie, net voor de afdaling. Wat dit heeft kunnen veroorzaken, is nog niet duidelijk. „We meten al onze attracties, er is ook een windmeter. De wind zat goed, zelfs ver onder de waarden. Dus de situatie met de wind was oké. Wat de oorzaak was, moeten we dus nog zien”, zegt hij.