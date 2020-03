Italianen in Lombardije blijven binnen. Ⓒ REUTERS

Amsterdam/Rome - Het coronavirus verspreidt zich razendsnel over Europa. Met name Italië is zwaar getroffen . En dat is atypisch, want Italianen springen doorgaans veel voorzichtiger om met hun gezondheid dan Nederlanders. De vraag is duizenden keren gesteld, ook in Italië: waarom liep het daar zo uit de hand?