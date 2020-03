Italianen in Lombardije blijven binnen. Ⓒ REUTERS

Amsterdam/Rome - Het coronavirus lijkt via Italië vaste grond onder de voeten te hebben gekregen in Europa. En dat is atypisch want Italianen springen doorgaans veel voorzichtiger om met hun gezondheid dan Nederlanders. De vraag is duizenden keren gesteld, ook in Italië: waarom liep het daar zo uit de hand?