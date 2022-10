Emmy (3) overleefde als enige bloedbad op kinderdagverblijf Thailand

Het was een mooie dag als alle anderen, waarop de elf kinderen in het kinderdagverblijf - tussen 2 en 5 jaar oud - rond 10 uur lokale tijd een dutje deden na wat getekend en geschreven te hebben. Daar hadden hun ouders naar goede gewoonte een fotootje van toegestuurd gekregen. Lachende, schijnbaar gelukkige kinderen in het kinderdagverblijf in Nong Bua Lamphu. Tot oud-agent Panya Kambrab (34) enkele uren na zijn proces binnenstormde met een geweer en een mes en zijn zoontje er niet aantrof. Alle stoppen sloegen bij hem door. De trieste balans: 37 doden, 24 van hen waren kinderen. Ook zijn vrouw en stiefzoon overleefden het niet: hen doodde hij toen hij weer thuis kwam.

Alle volwassenen en bijna alle kinderen in het kinderdagverblijf overleden op die verschrikkelijke 6 oktober. Slechts één meisje overleefde het. Emmy is 3 jaar oud en lag naast haar beste vriendje te dutten toen Kamrab aan zijn bloedbad begon. Hij schoot volgens getuigen eerst de volwassenen neer, onder wie een acht maanden zwangere lerares. Daarna baande hij zich een weg naar de drie zalen waar de kindjes sliepen. Op Emmy na bracht hij iedereen daar om het leven.

’Gezicht bedekt met een deken’

Maar hoe het kan dat zij het bloedbad als enige overleefd heeft, is niet duidelijk. Toen de speurders het verblijf later die bewuste dag doorzochten, was het kind wakker. „Ze had geen idee wat er aan de hand was toen ze wakker werd”, zegt haar 59-jarige grootvader Somsak Srithong bij BBC. „Ze dacht dat haar vriendjes nog sliepen. Een agent heeft haar gezicht bedekt met een deken en haar daar weggedragen.”

Het meisje werd daarna ver weg gehouden van alle gruwel. Voor eeuwig zal zij de enige overlevende zijn van de tragedie. „Ik ben zo dankbaar dat zij het overleefd heeft. Ik heb haar enorm goed vastgehouden toen ik haar zag”, zegt Somsak nog. Ook de moeder van Emmy, Panompai Srithong (35), zegt dat ze eerst niet geloofde dat haar dochtertje het als enige overleefd had. „Pas toen ik met haar kon bellen, voelde ik een enorme opluchting.”

Met het meisje gaat het goed, zo stelde BBC in haar huis vast. „Het is haar oma geweest die haar verteld heeft dat al haar schoolvriendjes en haar lerares dood zijn. En dat ze niet terug naar het kinderdagverblijf kan”, zegt haar moeder. „Ze wil elke dag naar school, maar we blijven haar zeggen dat die dicht is. Ze is te jong om te begrijpen wat er gebeurd is.”