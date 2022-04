Hoofdverdachte Mallorca-zaak Sanil B. komt voorlopig vrij

De derde openbare zitting in de Mallorca-zaak leverde woensdag enkele nieuwe feiten op. Zo is er een gesprek afgeluisterd tussen verdachten Mees T. (18) en Sanil B. (20) waarin zij aangeven dat de jongens die nog vrij zijn, betrokken zouden zijn bij de dood van de 27-jarige Carlo Heuvelman.

De Waddinxvener werd bij uitgaangsgeweld op Mallorca op 14 juli 2021 mishandeld en kwam later om het leven.

De Waddinxvener werd bij uitgaangsgeweld op Mallorca op 14 juli 2021 mishandeld en kwam later om het leven. Zowel Mees T. als Sanil B. ontkennen in de rechtbank dat zij weten wie verantwoordelijk is voor de dood van Heuvelman.

Na de zitting in januari werd een gesprek tussen Hilversummers Mees T. en Sanil B. afgetapt in een arrestantenbusje. In dat gesprek ontstaat de indruk dat Mees T. en Sanil B. denken dat medeverdachten meer weten over de dood van Carlo Heuvelman. Mees T. in de rechtbank: „Ik weet het gewoon niet. Daar word ik beetje gek van.” Sanil B.: „Als ik het zou weten zeg ik het, ook uit respect voor de nabestaanden.” Alle aanwezige verdachten ontkennen betrokkenheid bij de dood van Heuvelman.

Sanil B. en de undercoveragent

Tijdens de zitting werd meer verteld over het gesprek dat Sanil B. eind 2021 had met een undercoveragent. Dat gesprek was nu verder uitgewerkt. Sanil B. zei onder andere: „Ik heb het niet gedaan. Ik weet alles nog. Dat kan niet. Die jongen herinner ik mij niet eens dat ik heb geslagen. Ik denk dat ik hem een klap heb gegeven. Ik zeg niet ik ben onschuldig. Ik heb vijf mensen geslagen. Maar niet die jongen vriend.”

In het gesprek geeft Sanil B. wel enkele andere zaken toe, maar blijft ontkennen betrokken te zijn bij de dood van Heuvelman: „Ik heb mensen gekickt, maar niet die jongen, die dooie jongen. Ik heb er niet mee te maken. Ik weet het niet. Of ik ben die jongen helemaal vergeten maar dat kan toch niet? Ik kan het toch niet helemaal vergeten zijn?”

’Smerig spelletje’

Sanils advocaat Peter Plasman noemde de undercoveractie ’een smerig spelletje’ en benadrukte dat Sanil nog altijd ontkent en ook tijdens het gesprek met de undercover heeft ontkend. Een ’ja’ dat zou zijn uitgesproken door Sanil, zou mogelijk ’nee’ zijn in het Marokkaans. En daarbij was het antwoord volgens Plasman slecht hoorbaar. Plasman pleitte voor schorsing van de voorlopige hechtenis. Sanil B. zit vast sinds augustus 2021.

Omstandigheden

De persoonlijke omstandigheden van de verdachten die in de rechtbank aanwezig zijn werden uitgebreid besproken. De rechter tegen Hein B.: „Word je er vaak op aangesproken, op school in uitgaansleven?” Hein B.: „Op school nog niet. Daarbuiten ben ik weleens benaderd maar niet echt op een hele boze manier. Meer voor informatie of interesse.”

Mees T. werkt druk aan zichzelf buiten de bajes, zo bleek in de rechtszaal: „ Ik zoek professionele hulp. Daarvoor heb ik een intake gehad. Dat is vrijwillig. Heb moeite met slapen. Nachtmerries en zo. Contact met reclassering loopt goed.”

Over verdachte Daan van S. kwamen enkele nieuwe feiten naar buiten. Er zijn zorgen over zijn persoonsontwikkeling. Hij zou respectloos en agressief zijn en moeite hebben om agressie te reguleren. De psycholoog vond Daan volhardend in zijn boosheid over zijn detentie. De rechtbankvoorzitter vroeg hem of hij nog nieuwe herinneringen heeft over de dood van Carlo Heuvelman. Daan: „Ik heb niks nieuws kunnen bedenken. Ben niet tot nieuwe herinneringen gekomen.”

’Ingewikkelde puzzel’

De rechtbank noemde de zaak ’een ingewikkelde puzzel’. Sanil B: „Als je een puzzel andersom legt en je drukt hard, dan pas hij alsnog.” Hiermee wilde de Hilversummer aangeven dat de puzzel zoals die nu in de rechtbank wordt gelegd niet zou kloppen.

Na de getuigenissen van verdachten volgde een hartverscheurende oproep van de officier van justitie. Hij gaf aan dat de toekomstplannen die de jongens hebben er niet meer voor Carlo Heuvelman zijn. „Het kan gewoon niet dat jullie niet meer weten. Mees: wat is daar nou gebeurd? Wie heeft Carlo geschopt?” zei de officier. Mees ontweek de vraag. Sanil B. klonk geraakt na die vraag.

Na de vorige zitting besloot de rechtbank dat nog 36 getuigen zouden worden gehoord. Het gaat om (mede)verdachten, slachtoffers, leden van de vriendengroep van de verdachten en andere (oog)getuigen. De rechtbank verlangt ook een zogenoemd tegenonderzoek naar het dna-materiaal door een andere organisatie dan het Nederlands Forensisch Instituut (NFI).

De 27-jarige Heuvelman uit Waddinxveen werd vorig jaar op 14 juli kort na 02.00 uur samen met vrienden ernstig mishandeld tijdens een confrontatie op de boulevard van badplaats El Arenal. Heuvelman belandde bewusteloos op straat voor café De Bierexpress, waarna hij nog diverse malen zou zijn geschopt. Het slachtoffer overleed op 18 juli aan zijn verwondingen.