Kans op vrijlating voor hoofdverdachte in zaak Mallorca

Sanil B., die ontkent schuldig te zijn aan de fatale mishandeling, is de enige verdachte van de Hilversumse vriendengroep die nog in voorarrest verblijft. Op zijn schoen is een dna-spoor van Heuvelman gevonden. B. wordt behalve van doodslag ook verdacht van twee pogingen tot doodslag op de boulevard in El Arenal. B. erkent wel dat hij met andere slachtoffers heeft gevochten, onder meer met een vriend van Heuvelman. Beelden van deze poging tot doodslag zijn verspreid op GeenStijl.

De rechtbank bespreekt ook de stand van het onderzoek naar het uitgaansgeweld voor de overige acht verdachten. Na de vorige zitting besloot de rechtbank dat nog 36 getuigen zouden worden gehoord. Het gaat om (mede)verdachten, slachtoffers, leden van de vriendengroep van de verdachten en andere (oog)getuigen. De rechtbank verlangt ook een zogenoemd tegenonderzoek naar het dna-materiaal door een andere organisatie dan het Nederlands Forensisch Instituut (NFI).

Voor de derde zitting is opnieuw de hele dag uitgetrokken. De rechtbank is van plan om aan het einde van de zitting een beslissing te nemen over het voorarrest van B. Het is nog niet bekend wanneer de inhoudelijke behandeling van de zaak kan plaatsvinden.

De 27-jarige Heuvelman uit Waddinxveen werd vorig jaar op 14 juli kort na 02.00 uur samen met vrienden ernstig mishandeld tijdens een confrontatie op de boulevard van badplaats El Arenal. Heuvelman belandde bewusteloos op straat voor café De Bierexpress, waarna hij nog diverse malen zou zijn geschopt. Het slachtoffer overleed op 18 juli aan zijn verwondingen.