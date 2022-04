Mallorca-verdachte komt vrij: ’Vertel nou eens wat er is gebeurd’

De nabestaanden van Heuvelman zijn teleurgesteld in de beslissing van de rechtbank. Uiterst onbevredigend vinden ze de opstelling van alle Hilversumse verdachten, die niet zeggen te weten wie verantwoordelijk is voor de fatale mishandeling. „Ze lijken te worden beloond voor het niet geven van openheid.”

Op felle toon probeerde de officier van justitie een reactie bij de zwijgzame verdachten los te peuteren. De Hilversummers spraken uitgebreid over hun moeilijke tijd in detentie en hoe ze hun leven weer proberen op te pakken, maar over de bewuste nacht op Mallorca wisten ze zich stuk voor stuk nog steeds heel weinig te herinneren.

’Vertel nou eens wat er is gebeurd’

Zo herhaalde de OvJ de uitspraak van Mees T. dat hij tijdens zijn gevangenhouding ’zijn familie wilde zien’. „Dat zijn dingen die de familie van Carlo nooit meer kan meemaken. Het kan gewoon niet jongens, dat jullie niet meer weten. Het kán gewoon niet. Mees, jij? Vertel nou eens wat er is gebeurd.” Het bleef vooral stil. Alleen Sanil B. reageerde. „Meneer, met alle respect, maar wij zijn ook kapot van wat er met Carlo is gebeurd.”

De verdachten gaven allemaal aan hun verantwoordelijkheid te willen nemen, maar dat bleek – zo vond het Openbaar Ministerie en ook wel de rechtbank – bepaald niet uit hun gedrag. Zo gaf Kaan B. aan schuldbewust te zijn, maar hij hield in eerste instantie zijn mond dicht. „Je hebt je steeds op je verschoningsrecht beroepen”, werd hem voorgehouden. De verdachte wees naar zijn advocaat. „Het was haar advies.”

Afgeluisterd gesprek

Tijdens de zitting, de derde pro-forma, werd duidelijk dat er een gesprek in de arrestantenbus is afgeluisterd tussen Mees T. en Sanil B. waarin zij – waarschijnlijk onwetend dat de politie meeluistert – aangeven te weten wie er achter de fatale mishandeling zitten. Die jongens waren op dat moment nog niet aangehouden. „Zij zijn nog buiten, ze hebben geluk gehad”, zou Sanil hebben gezegd. Mees wilde er weinig over kwijt en Sanil ontkende. „Als ik het wist zouden jullie het nu ook weten. Alleen al uit respect voor de nabestaanden.”

Ook kwam het gesprek ter sprake dat Sanil had met een infiltrant van de politie, die deels Marokkaans met hem sprak. Het bleef in de rechtbank onduidelijk of wat hij zei nou een bekentenis was of een ontkenning. Zijn advocaat Peter Plasman is overtuigd van het laatste. Het gesprek geeft wel een inkijkje in de houding van de inmiddels 20-jarige Hilversummer, die dan net heeft gehoord dat het dna van de omgekomen Carlo op zijn schoen is aangetroffen.

’Check het dna, zei ik nog’

„Wolla. Ik weet het niet broer, wat er is gebeurd. Ik dacht fuck die schoenen, fuck die kleren. Check het dna, zei ik nog. Nu zit ik door een domme fout. Die jongen herinner ik me niet eens. Ik zeg niet dat ik onschuldig ben, ik heb vijf mensen geslagen. Maar niet die dode jongen, vriend. Ik zweer het je. Misschien had hij een overdosis?”, aldus Sanil B.

Plasman vindt de undercoveractie een ’smerig spelletje’. Hij vond ook dat B. gemanipuleerd was, mede door een filmpje dat hem werd getoond van de zaak-Richard Nieuwenhuizen. De grensrechter uit Almere werd in 2012 doodgeschopt en de dader verdween jaren, nadat er dna op zijn schoen was aangetroffen, achter de tralies.

Opmerkelijk was ook dat verdachte Daan van S. compensatie wilde voor de tijd dat hij in detentie zat. In een rapport worden zorgen uitgesproken, omdat hij zich geregeld respectloos opstelt en moeite heeft om agressief gedrag te beteugelen. Van S. gaf aan dat hij zijn opmerkingen over compensatie ’niet zo had bedoeld’.

De 27-jarige Heuvelman uit Waddinxveen werd vorig jaar op 14 juli kort na 02.00 uur samen met vrienden ernstig mishandeld tijdens een confrontatie op de boulevard van badplaats El Arenal. Heuvelman belandde bewusteloos op straat voor café De Bierexpress, waarna hij nog diverse malen zou zijn geschopt. Het slachtoffer overleed op 18 juli aan zijn verwondingen.

’Verdachten beloond’

De familie van Carlo Heuvelman heeft de indruk dat de verdachten niet het achterste van hun tong laten zien. Advocaat Edwin Bosch namens de nabestaanden: „De officier van justitie heeft een dringend beroep op alle jongens gedaan te gaan praten. Het kan niet zo zijn dat ze helemaal niets weten, zegt de officier. Dat kan gewoon niet. En dan houden ze allemaal hun mond.”

„Er is een verdachte die zegt openheid van zaken te geven, maar beroept zich vervolgens tijdens zijn verhoor bij de rechter-commissaris op zijn zwijgrecht. Dat mag. Maar dan moet je wel een keuze maken. Of hij beroept zich op zijn zwijgrecht of hij doet wat hij zegt te doen. Wat pijn doet bij mijn cliënten is dat hij roept openheid van zaken te geven en het vervolgens niet doet. Dat kan gewoon niet.”

„Cliënten zijn teleurgesteld in het oordeel van de rechter. Niet geschokt, maar wel teleurgesteld. Wat je ziet is dat de verdachten allemaal zeggen dat ze openheid van zaken willen geven, maar iedere kans aan zich laten voorbijgaan om dat te doen. En daarvoor lijken ze nu beloond te worden.”

’Uiterst belastend’

De nabestaanden van Heuvelman ervaren de zittingen tot nu als „uiterst belastend”, zegt hun advocaat. „Juist door de opstelling van de verdachten. Op het moment dat je hoort wat er met je dierbare is gebeurd, krijg je antwoorden. Maar zodra het maar enigszins spannend wordt, slaan alle verdachten hier dicht. En daardoor blijven mijn cliënten met heel veel vragen over.”