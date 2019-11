Excuus van verkeersovertreder: ’Ik heb een haai in mijn tas!’

Het Politieteam Walcheren plaatste een berichtje op Facebook over het bizarre voorval. „In het holst van de nacht en met gevaar voor eigen leven baande een mens te fiets zich door de donkerste plekken van Vlissingen.” De fietser negeerde alle rode verkeerslichten en werd daarom staande gehouden.

De agent vroeg de fietser waarom hij door rood reed. „Ik kon niet op tijd remmen, omdat er een vis in mijn tas zit”, antwoordde de fietser. „Natuurlijk... We horen veel smoezen en excuses, maar serieus... een vis?!”, vroeg de verbaasde agent zich af. Toch kon het nog gekker, want de fietser vervolgde zijn excuus met „het is een haai.”

De diender stond met zijn mond vol tanden en wilde dit wel eens even controleren. Na een voorzichtige blik in de tas zag de agent een kunststof ton met water waarin een kleine levende haai zwom. Allerminst een smoesje dus, zo bleek. Maar wel een heel bijzonder excuus.

De agenten hebben de fietser naar huis begeleid, waar het dier in goede gezondheid naar het aquarium kon worden overgeheveld. Het is niet duidelijk of de fietser een boete heeft gekregen voor het rijden door rood.