Predikant in Ouddorp geschorst vanwege vermeende mishandeling

OUDDORP - Een 60-jarige dominee in Ouddorp, die verdacht wordt van mishandeling van zijn kinderen, mag tijdelijk zijn werk niet uitvoeren. Dat bevestigt de scriba ds. D.J. Diepenbroek van de hersteld hervormde kerk zaterdag naar aanleiding van berichtgeving in de PZC. Er is besloten hem „tijdelijk uit te sluiten van het verrichten van alle kerkelijke handelingen krachtens het ambt van predikant”, stelt de scriba.