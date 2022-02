Zeldzame ooievaar ontsnapt aan storm Eunice, maar landt … bij de leeuwen

„We konden het dier jammer genoeg niet op tijd redden”, zegt woordvoerder Sven Watthy. „Het was de enige zwartsnavelooievaar die we hadden. Het is een zeldzaam dier dat in Japan leeft en met uitsterven bedreigd is.”

In de volière die geraakt werd door de boom zaten geen andere vogels. „Het is de enige die ontsnapte.” Wat de leeuwen normaal te eten krijgen? „Dode kippen.”