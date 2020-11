LIVE | 30.000 euro boete voor vervalsen rapporten coronasneltest

Een bedrijf uit Apeldoorn heeft een boete van 30.000 euro betaald voor het verstrekken van vervalste testrapporten bij sneltesten op het coronavirus.

De leverancier van onder meer Covid19-sneltesten kocht de sneltesten in China. Daar werden ze voorzien van het logo van het bedrijf in Apeldoorn en verkocht in binnen - en buitenland. De eigenaar paste onder meer de namen van de onderzoeker en reviewer van het testrapport aan, om zijn afnemers te laten zien dat zijn bedrijf zelf de ontwikkelaar en producent was.

Zo werd voorkomen dat zij rechtstreeks zouden kopen bij de Chinese fabrikant. Dit rapport ging onder meer naar de Inspectie Gezondheid & Jeugd, die volgens het OM zo onjuist werd geïnformeerd. Onderzoek heeft volgens het OM uitgewezen dat de uitslag van het originele testrapport niet is gewijzigd.

Het bedrijf werd in april gecontroleerd na informatie uit het buitenland. In nader onderzoek door de FIOD werd geconstateerd dat enkele testrapporten waren aangepast.

