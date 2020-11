LIVE | Corona-uitbraak in zorginstelling voor verstandelijk beperkten Appelscha

Bij een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking in het Friese Appelscha is bij 37 mensen het coronavirus vastgesteld. Dat bevestigt een woordvoerder van zorginstelling OlmenEs na berichtgeving van de Leeuwarder Courant en het Dagblad van het Noorden. Ook negentien medewerkers testten positief.

De eerste positieve test was anderhalve week geleden. „Die cliënt is toen direct in quarantaine gezet met alle nodige voorzorgsmaatregelen. We hoopten dat het niet verder was verspreid, maar dat was toch wel zo”, aldus een woordvoerder.

Afgelopen vrijdag heeft de GGD alle 130 bewoners getest. Daaruit bleek dat 37 mensen besmet zijn. „Alle mensen die symptomen vertoonden werden al in quarantaine gezet. Deze cliënten worden dan geholpen door medewerkers die in volledige pakken worden gehesen om veilig te blijven”, zegt de woordvoerder.

Op het terrein in Appelscha heeft OlmenEs twee gebouwen waar alleen coronapatiënten zitten. Een andere mogelijkheid is dat een besmette cliënt in de eigen kamer blijft, maar dat is niet bij iedereen mogelijk.

Besmette bewoners hebben vooralsnog geen ernstige klachten, een aantal mensen heeft milde klachten, volgens de woordvoerder. „We zijn blij dat niemand heel ziek is, maar de schrik zit er behoorlijk in.”

