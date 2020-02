Paard in de gang van crematorium Uden

„Het past in de trend om het afscheid steeds persoonlijker te maken”, zo beweert DELA-woordvoerder Martijn van de Koolwijk in het AD. Sinds een jaar of twee zijn in het Udens uitvaartcentrum ook huisdieren welkom om een laatste groet te brengen aan hun baasje of iemand anders die daar behoefte aan zou hebben gehad.

Primeur

Volgens Van de Koolwijk was het paard een primeur. „Vogels in een kooitje, poezen die onder de kist gaan liggen en honden binnen bij de dienst, dat hebben we allemaal meegemaakt. Maar dit was de eerste keer dat een paard binnenstond.”