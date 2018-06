Code geel: windstoten, hagel

Halverwege de middag is er ook in de noordoostelijke helft van het land kans op onweersbuien, met hagel en windstoten van meer dan 60 km/uur. In de tweede helft van maandagavond neemt de kans weer af.

Het is komende week nog voorjaarsvakantie voor grote delen van het land maar verkeersdienst VID verwacht maandag toch files op de weg.