Australische vrouw (95) week na tasering door politie overleden

Het incident van 17 mei heeft Australië geschokt. De politie ging die dag naar een verpleeghuis in de deelstaat New South Wales, omdat de 95-jarige Clare Nowland er met een steakmes rondliep. Een 33-jarige agent gebruikte zijn taser toen de demente vrouw, met een looprek, op hem afliep. Nowland viel en raakte gewond aan haar hoofd. Ze lag daarna in kritieke toestand in het ziekenhuis.

De politie meldt met „groot verdriet” dat de vrouw woensdag is overleden. „Mevrouw Nowland stierf vredig in het ziekenhuis om 19.00 uur deze avond, in het bijzijn van familie en geliefden die om privacy vragen in deze verdrietige en moeilijke tijd”, staat in een verklaring.