Klopjacht FBI op voortvluchtige ’OG’ ’Pentagon-spion is jonge extreemrechtse wapenfanaat’

Washington - Achter het mogelijk grootste lek van de Amerikaanse geheime dienst sinds tijden, waarin onder meer geheimen over de oorlog in Oekraïne worden prijsgegeven, steekt geen buitenlandse geheime dienst of een fanatieke klokkenluider maar een jonge extreemrechtse wapenfanaat die op een militaire basis werkte en topgeheimen deelde met een chatgroepje van zo’n 25 jonge wapen-enthousiastelingen en gamers.