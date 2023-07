Premium Het beste van De Telegraaf

Mark Rutte rijdt het liefst in oud barrel met cd-speler

Door Emile Kossen Kopieer naar clipboard

In zijn oude Saab verlaat Rutte Villa Ockenburgh na een overleg over het landbouwakkoord. „Die gaat pas weg als hij echt op is.” Ⓒ ANP / ANP

Premier Mark Rutte meldde zich zaterdag op Huis ten Bosch om met de koning te spreken over de val van zijn kabinet. Hij arriveerde bij het paleis in zijn oude Saab 9-3 Sport Estate en dat blijft op social media en met name bij buitenlandse verslaggevers leiden tot verbazing. In mei sleutelde Rutte nog vol goede moed aan het landbouwakkoord. Ook toen kwam hij in zijn vertrouwde bolide aan. Dat leidde op 18 mei jl. tot dit verhaal: