Premier Rutte in oud barrel met cd-speler naar topoverleg

Door Emile Kossen Kopieer naar clipboard

In zijn oude Saab verlaat Rutte Villa Ockenburg na een overleg over het landbouwakkoord. „Die gaat pas weg als hij echt op is.” Ⓒ ANP / ANP

Niet met zijn dienstauto, niet met zijn fiets, maar met zijn oude Saab 9-3 kwam premier Mark Rutte woensdag naar het topoverleg over een nieuw landbouwakkoord. Zijn oude barrel is de afgelopen jaren weliswaar weer flink in waarde toegenomen, maar dat een premier rondrijdt in een auto met cd-speler blijft verbazen.