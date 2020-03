RIVM: 112 nieuwe coronadoden, ’opnames lijken minder snel toe te nemen’

Er zijn 1172 nieuwe besmettingen bijgekomen en het totaal staat nu op 8603.

De teller van ziekenhuisopnames steeg de afgelopen 24 uur met 349 naar 2500 mensen die sinds het uitbreken van het virus met Covid-19 zijn opgenomen. Een deel van hen is alweer thuis. „Het aantal gemelde nieuwe ziekenhuisopnames en Intensive Care opnames lijkt wat minder snel toe te nemen”, zegt het RIVM daarover.

Zowel het aantal overlijdensgevallen, als het aantal ziekenhuisopnames, stijgt langzamer dan zonder maatregelen was gebeurd, vermoedt het instituut. „Als deze lijn zich doorzet kan over een aantal dagen geconcludeerd worden of de genomen maatregelen (afstand houden, sociaal contact beperken, handen wassen) werken.”

Ziekenhuizen in westen stromen vol

Noord-Brabant is met 2488 besmettingen nog steeds dé ’coronaprovincie’ van Nederland. Wel daalt daar het aantal nieuwe ziekenhuisopnames. Nieuwe gebieden komen nu op de radar. In de provincies Noord-Holland en Zuid-Holland, die nog steeds ver achter Brabant komen, maar voorliggen op de rest van Nederland, zien we het aantal ziekenhuisopnames ’relatief snel toenemen’, aldus het RIVM.

Het aantal besmettingen van beide provincies samen ligt ongeveer op dezelfde hoogte als dat van Noord-Brabant alleen.

Onzekerheid in cijfers

Overigens zijn de nieuwste overlijdensgevallen niet allemaal in het afgelopen etmaal overleden. Als een patiënt overlijdt, wordt dat niet altijd direct doorgegeven aan het instituut. Hetzelfde geldt voor het aantal ziekenhuisopnamen. Er is enige vertraging, benadrukt het RIVM.

Het instituut wijst er, tot slot, nogmaals op dat er meer besmettingen in Nederland moeten zijn dan degene die zijn vastgesteld. Dat heeft te maken met keuzes, zoals het niet testen van familieleden van besmette personen, hetgeen weer komt door capaciteitsproblemen met tests.