Rechtenstudent (18) op straat doodgestoken in Londen, leeftijdsgenoot opgepakt

De opgepakte tiener wordt verdacht van moord, met voorbedachte rade dus.

Chaudhry (18) werd doodgestoken vlak bij z’n huis in Leyton. Agenten kregen rond 17.20 uur een melding en om 18.00 uur werd de jonge student doodverklaard.

Volgens vrienden verkocht Chaudhry designerjassen ter waarde van enkele honderden euro’s. De aanval was vermoedelijk het gevolg van een ruzie. Zijn moeder en broer waren aanwezig en zouden gewond zijn geraakt aan hun hand. De politie bevestigt dat een vrouw van rond de veertig nog in het ziekenhuis ligt.

De dood van Chaudhry is groot nieuws in Groot-Brittannië. De familie zegt in een verklaring ’diep bedroefd’ te zijn ’door het verlies van onze geliefde Hussain’. „We bedanken iedereen uit het diepste van ons hart voor de hulp, compassie, steun en gebeden.”

Perry Benton, hoofdinspecteur van de detective-afdeling van de politie, reageert tegenover de Daily Mail: „Een jongeman is van het leven beroofd onder tragische omstandigheden. Mijn gedachten zijn bij de familie.”