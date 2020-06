‘Halsema gedroeg zich als GroenLinks-activiste’

In deze aflevering van Het land van Wierd Duk: potsierlijke uitspraken van antiracisme-demonstranten en de harde hand van Trump als reactie op de aanhoudende protesten in de VS. Volgens Duk is dit „het slechtste optreden van de Amerikaanse president tot nu toe”. Ook gaat het in de podcast over het omstreden Lancet-onderzoek naar het middel hydroxychloroquine en wordt er met de blik van een buitenstaander gekeken naar het Nederlandse coronabeleid.

Luister de wekelijkse podcast met Wierd Duk hier, hieronder of via je favoriete podcastkanaal.