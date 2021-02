IJsdrukte op veel plekken: wegen afgesloten

De afsluiting in de gemeente Wijdemeren geldt tot 17.00 uur. Ook het nabijgelegen Stichtse Vecht heeft besloten tot afsluitingen, vanwege de te grote toestroom van schaatsliefhebbers voor onder meer de Maarsseveense Plassen. De gemeente Steenwijkerland in Overijssel heeft meerdere wegen afgesloten om schaatsers te weren. Wie er toch de gok op waagt wordt of door agenten gecontroleerd of kan zijn of haar auto afgesleept zien worden door een berger.

Bij het Paterswoldsemeer in Groningen is het opnieuw druk. Er zijn verkeersregelaars ingezet om het verkeer in goede banen te leiden. Een aantal parkeerplaatsen zijn vol en afgezet.

Stichtse Vecht stelde donderdag al éénrichtingsverkeer in om de parkeerdrukte te spreiden en ook werden er verkeersregelaars en mobiele tekstkarren ingezet. Toch werd nog veelvuldig dubbel of in de berm geparkeerd, konden hulpdiensten er niet of nauwelijks langs en was er sprake van irritatie van recreanten richting verkeersregelaars en boa’s en tussen schaatsliefhebbers onderling, aldus de woordvoerder.

Molenpolder

Met het afsluiten van de Utrechtse Molenpolder voor al het gemotoriseerde verkeer behalve bestemmingsverkeer, kunnen er alleen nog mensen te voet op de fiets naar de gebieden komen. „We adviseren mensen om de plassen te mijden en dichter bij huis te schaatsen. Het is natuurlijk fantastisch schaatsweer, maar kom niet naar de plassen. Het is gewoon veel te druk.”

Bekijk ook: Krant zaterdag mogelijk later bezorgd

De afsluiting is al ingegaan en geldt ook in het weekend. De gemeente verwacht dan een nog grotere toestroom van schaatsrecreanten. „Het doel van deze maatregelen is het voorkomen van gevaarlijke situaties en een belemmering van de doorgang voor hulpdiensten. De maatregelen zijn in nauw overleg met omliggende gemeenten, Politie en Veiligheidsregio Utrecht genomen.”

Schaatsbond KNSB roept mensen op verstandig te zijn als ze willen gaan schaatsen op natuurijs. „Blijf dicht bij huis. Zoek vijvers, grachten of sloten in je eigen woonplaats. Wil je zeker weten dat het ijs veilig is en de omstandigheden coronaproof zijn, ga dan schaatsen bij de lokale natuurijsclub. Ga niet schaatsen op bevroren open water, want daar is de ijskwaliteit onbetrouwbaar”, drukt de bond de liefhebbers op het hart.

Weet u meer, beelden? Stuur een bericht naar onze Whatsapp tiplijn (+31613650952).