Molenpolder afgesloten voor auto’s om schaatsdrukte te voorkomen

Dat schrijft RTV Utrecht.

Aanleiding voor de afsluiting is de drukte van de afgelopen dagen. De Strook is nog wel bereikbaar.

Stichtse Vecht stelde donderdag al éénrichtingsverkeer in om de parkeerdrukte te spreiden en ook werden er verkeersregelaars en mobiele tekstkarren ingezet. Middels een brief laat de gemeente weten dat „desondanks de maatregelen op verschillende momenten zijn overtreden.”

Dubbel parkeren, aanwijzingen van verkeersregelaars genegeerd en boa’s lastigvallen zijn een aantal van de overtredingen. Als gevolg van de overtredingen waren de doorgangen voor hulpdiensten belemmerd.

De afsluiting is al ingegaan en geldt ook in het weekend. De gemeente verwachtte dan een nog grotere toestroom van schaatsrecreanten. „Het doel van deze maatregelen is het voorkomen van gevaarlijke situaties en een belemmering van de doorgang voor hulpdiensten. De maatregelen zijn in nauw overleg met omliggende gemeenten, Politie en Veiligheidsregio Utrecht genomen.”