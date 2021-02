Ook wegen Wijdemeren dicht na toestroom schaatsers

De afsluiting in de gemeente Wijdemeren geldt tot 17.00 uur. Ook het nabijgelegen Stichtse Vecht heeft besloten tot afsluitingen, vanwege de te grote toestroom van schaatsliefhebbers voor onder meer de Maarsseveense Plassen.

Bij het Paterswoldsemeer in Groningen is het opnieuw druk. Er zijn verkeersregelaars ingezet om het verkeer in goede banen te leiden. Een aantal parkeerplaatsen zijn vol en afgezet.

Stichtse Vecht stelde donderdag al éénrichtingsverkeer in om de parkeerdrukte te spreiden en ook werden er verkeersregelaars en mobiele tekstkarren ingezet. Toch werd nog veelvuldig dubbel of in de berm geparkeerd, konden hulpdiensten er niet of nauwelijks langs en was er sprake van irritatie van recreanten richting verkeersregelaars en boa’s en tussen schaatsliefhebbers onderling, aldus de woordvoerder.

Molenpolder

Met het afsluiten van de Utrechtse Molenpolder voor al het gemotoriseerde verkeer behalve bestemmingsverkeer, kunnen er alleen nog mensen te voet op de fiets naar de gebieden komen. „We adviseren mensen om de plassen te mijden en dichter bij huis te schaatsen. Het is natuurlijk fantastisch schaatsweer, maar kom niet naar de plassen. Het is gewoon veel te druk.”

Bekijk ook: Krant zaterdag mogelijk later bezorgd

De afsluiting is al ingegaan en geldt ook in het weekend. De gemeente verwacht dan een nog grotere toestroom van schaatsrecreanten. „Het doel van deze maatregelen is het voorkomen van gevaarlijke situaties en een belemmering van de doorgang voor hulpdiensten. De maatregelen zijn in nauw overleg met omliggende gemeenten, Politie en Veiligheidsregio Utrecht genomen.”

Weet u meer, beelden? Stuur een bericht naar onze Whatsapp tiplijn (+31613650952).