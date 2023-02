IAEA: Iraanse uraniumdeeltjes bijna goed voor kernwapen

Volgens een rapport van het Internationale Atoomenergieagentschap IAEA heeft Iran al achttien keer meer verrijkt uranium opgeslagen dan de maximale hoeveelheid die was afgesproken in 2015. Toen beloofden westerse en andere grote mogendheden Iran verlichting van de wurgende economische sancties in ruil voor de beperking van het nucleaire programma van het land. Iran ging akkoord maar de Verenigde Staten bliezen het akkoord in 2018 op. De Amerikanen trokken zich terug en troffen nog zwaardere sancties. Initiatieven om het akkoord weer nieuw leven in te blazen hebben nog niets opgeleverd. Het IAEA blijft in gesprek met Teheran.

